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25 Temmuz 2023 Salı 17:47:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 17:47:00

PKK'lı teröristlerce şehit edilmişti: Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak

Kaynak: AA

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Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı ve öğretmenlik azmi TRT ortak yapımcılığında beyaz perdeye aktarılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri öncesinde şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sobacı, filmin yıl sonunda tamamlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın kıymetli babası Sadık Bey'le bir araya gelerek şehidimizin hayatını konu alan TRT ortak yapımı sinema filmimizin ilk adımını attık. İnşallah yıl sonunda tamamlanmış olacak. Rabbim utandırmasın. Çünkü yiğitlerimize karşı sorumluluğumuz büyük. Aslında Aybüke öğretmenimiz, arkasından gelecek birçok gence rol model oluşturacak bir karakterdeydi. Tayini Batman'a çıktığında 'Bayrağın her dalgalandığı yer vatanımızdır' diye ifade etmiş. Bu proje bizim için gerçekten de bir onur."

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ise TRT'nin bu projesinin gençlere önemli bir örnek olacağını ifade etti.

Etiketler : Aybüke Yalçın öğretmenlik TRT ortak yapımcılığı
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