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13 Mart 2021 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:13 Mart 2021 Cumartesi 19:30:00

Piyanonun yeni dâhisi

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6 yaşında piyano ile tanışan Meriç bir buçuk yılda üst üste başarılara imza attı. İspanya, Rusya ve Amerika'da birincilik elde eden Gaziantepli Meriç'in hedefi adını dünyaya duyurmak.

Gaziantep'te yaşayan 8 yaşındaki Meriç Demircioğlu, müzik öğretmeninin tavsiyesi üzerine piyanoyla tanıştı. Rus müzisyen Renata Popovych Çavdar'dan bir buçuk yıl önce eğitimler almaya başlayan Meriç, İspanya, Rusya ve Amerika'da peşpeşe başarılara imza atarak müzik otoritelerinin dikkatini çekti.

BABASI DA UD SANATÇISI

Udi olan babası sayesinde müzikle her zaman iç içe olduğunu söyleyen Meriç, Macaristan'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Wiener Klassıker Music Competition" ve Almanya'daki "Baden Württemberg" yarışmalarına katılmaya hazırlanıyor. Meriç, ileride büyük bir piyanist olmanın hayalini kuruyor.

Meriç Demircioğlu, ''İlk piyanoya başladığımda ayaklarım yere bile değmiyordu. Ama şimdi piyano konuşmanın farklı bir dili gibi" diyor.

Meriç, İspanya'daki "Stars at Tenerife" yarışmasında birincilik, Rusya'daki "International Art Competition," ABD'deki "South Florida International Piano Competition" ve yine Rusya'daki "Savshinsky International Music Competition" yarışmalarında ikincilik elde etti.

Etiketler : gaziantep piyano dahi müzik
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