VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST yarışmalarına yurt dışından başvuru süresi 31 Mart'a uzatıldı
Rus gazına alternatif görülen LNG, Avrupa için kısa vadede çözüm oluşturmuyor
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye geliyor
NATO ülkelerinin savunma bakanları toplandı
Scholz'un Türkiye ziyaretinin ardından
Rusya: Ukrayna ile müzakerelerde bazı konularda ilerlemeler var
Türk zırhlılarının gören gözü olacak!
Bakan Nebati'den kritik döviz kuru ve enflasyon mesajı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İBB'de ihale vurgunu!
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşemeye başladı
Tüm dengeler değişecek
Ülkeler anlaştı!
Pistlerin 21 aylık yıldızı
14 yaşında 3. kez Türkiye şampiyonu
Oğlu için 2 aydır yürüyor
Kawasaki robot keçi yaptı
"Türkiye'ye ihtiyacı var"
Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi!
Rusya'dan ABD ve Kanada'ya üst düzey misilleme!
İstanbullular dikkat!
Rus savaş gemileri Odessa kıyılarını bombaladı
'Zor rolleri seviyorum'
23 Nisan korosu
16 Mart 2022 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2022 Çarşamba 17:30:00

Pistlerin 21 aylık yıldızı

ABONE OL

Kayseri'de yaşayan 21 aylık Beren Öçalan, Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerin tozunu alıyor.

Kayseri'de yaşayan 21 aylık Beren Öçalan, Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerin tozunu alıyor. Henüz konuşmayı öğrenemeyen Beren, kayak pistinde görenleri ise kendine hayran bırakıyor. Erciyes Master Planıyla Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'ndeki 112 kilometre uzunluğundaki 41 pist, her yaştan kayak severlere hizmet vermeye devam ediyor. Kayseri'de yaşayan Bennur ve Evren Öçalan çiftinin kızları 21 aylık Beren de kayak takımlarını giyerek Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapıyor. Henüz konuşmayı öğrenemeyen Beren'i pistlerde kayak yaparken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, minik Beren hiçbir yardım almadan usta kayakçılara taş çıkarırcasına karın keyfini çıkarıyor.

Etiketler : Pistlerin 21 aylık yıldızı KAYSERİ Evren Öçalan Erciyes Kayak Merkezi Beren
Azerbaycan'dan ödül

Azerbaycan'dan ödül
Arabesk şov

Arabesk şov
Estetik itirafı

Estetik itirafı
Zeynep'i beklerken

Zeynep'i beklerken
Aşkta 5'inci perde

Aşkta 5'inci perde
‘Masum ve Güzel'in babası

‘Masum ve Güzel'in babası
Buzağı ‘Şere' bebekleri oldu

Buzağı ‘Şere' bebekleri oldu
Bembeyaz buluşma

Bembeyaz buluşma
Ajan Leo!

Ajan Leo!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER