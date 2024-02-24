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24 Şubat 2024 Cumartesi 08:23:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 08:23:00

Pist güvenliği timi iş başında

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Erciyes'te kış sezonunda yaşanan yaralanma olaylarına anında müdahale edilmesi amacıyla pist güvenliği timi kuruldu.

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kış sezonunda yaşanan yaralanma olaylarına anında müdahale edilmesi amacıyla pist güvenliği timi kuruldu. Ekipler, Erciyes'in zirvesine yakın noktalarda kurulu ilk yardım merkezlerinde kayak takımı ve ekipmanlarıyla olası kazalara karşı hazır bekliyor. Kazazedeler, ilk müdahalenin ardından "kızak sedye" ya da kar motorlarıyla daha donanımlı ilk yardım merkezine taşınıyor.

Etiketler : erciyes kayak pist tim
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