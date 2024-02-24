Pist güvenliği timi iş başında

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kış sezonunda yaşanan yaralanma olaylarına anında müdahale edilmesi amacıyla pist güvenliği timi kuruldu. Ekipler, Erciyes'in zirvesine yakın noktalarda kurulu ilk yardım merkezlerinde kayak takımı ve ekipmanlarıyla olası kazalara karşı hazır bekliyor. Kazazedeler, ilk müdahalenin ardından "kızak sedye" ya da kar motorlarıyla daha donanımlı ilk yardım merkezine taşınıyor.