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07 Mart 2022 Pazartesi 20:46:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 20:46:00

Pınar Gültekin'in katili Mertcan Avcı'nın tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi

Kaynak: AA

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada, sanıklardan Mertcan Avcı'nın tutukluluk haline avukatı tarafından yapılan itiraz reddedildi.

Avcı'nın avukatı Mert Kürüm'ün Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararına itirazda bulunması üzerine karar Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince incelendi.

Kararı inceleyen mahkeme, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suça iştirak ettiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller bulunması ve isnat edilen suçun kanunda öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde kaçma şüphesinin bulunduğunu değerlendirdi.

Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince, şüpheliye uygulanacak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz olması ve tutuklama tedbirininse bu hususta ölçülü kalacağı bir arada gözetildiğinde Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği kararının kanuna uygun ve isabetli olduğunun anlaşıldığı vurgulanarak, avukat Mert Kürüm'ün tutuklama kararına yaptığı itirazın reddine ve şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Etiketler : Avcı Mertcan Avcı Pınar Gültekin
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