VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Pınar Gültekin davası 14 Şubat'a ertelendi
İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Mesai saatleri değişti, uçuşlar durdu
DSÖ: Omicron'un son varyant olacağını varsaymak tehlikeli
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım Sakarya'dan itibaren durduruldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 866 bin 540'a yükseldi
Johnson: Rusya Kiev'e `yıldırım harbi` planlıyor
Etiyopya'da feci kaza: En az 20 kişi öldü
AB: Avrupa güvenliği bölünemez
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den “varız” paylaşımı
ABD'den vazgeçip, Türkiye ile hareket edecekler
"Umarım Türkiye'nin teklifini kabul ederler"
İstanbul'da tüm uçuşlar durduruldu!
İstanbul Valiliği: Mesailer 15.30'da sona erecektir
İstanbul'u DEK'ler vuracak!
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Savaş gemileri bölgeye gidiyor
İstanbul zirvede
Zayıflamak isterken şampiyon oldu
Yıldız 'doğuran' bir Kara Delik keşfedildi
Miami'de yeni mekan heyecanı
Karlar kraliçesi
Sapık korkusundan evini değiştiriyor
Kaplıcaya manda baskını
24 Ocak 2022 Pazartesi 19:49:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 19:49:00

Pınar Gültekin davası 14 Şubat'a ertelendi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Pınar Gültekin cinayeti davasının 9. duruşmasında mütalaa açıklandı. Sanık Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle öldürmek suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Adli Tıp Kurumu raporunda ise, Gültekin'in hayattayken yakıldığı kaydedildi.

Pınar Gültekin cinayeti davası 14 Şubat'a ertelendi. Savcı, 9. duruşmada sanıklara ilişkin mütalaasını açıkladı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

GÜLTEKİN'İN AİLESİ DURUŞMAYA KATILAMADI

Bundan önceki tüm duruşmalara katılan Pınar Gültekin'in anne ve babası, kar engeline takıldı. Aile, hava muhalefeti nedeniyle uçak kalkmayınca duruşmaya gelemedi.

"PINAR'IN DİRİ DİRİ YAKILDIĞI TEKRAR SABİTLENDİ"

Duruşmada, ilk olarak Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenen ek rapor okundu. Raporda, mevcut verilerle, Gültekin'in hayatta iken yangına maruz kaldığına dikkat çekildi.

Avukat Kübra Deniz Çelik, "Pınar'ın Cemal Metin Avcı tarafından hem boğulma hem de canlıyken yangına maruz bırakılmak suretiyle öldürüldüğü yani diri diri yakıldığı tekrar sabitlendi" dedi.

Duruşma 14 Şubat'a ertelendi

Bu tespitin ardından Cumhuriyet Savcısı, sanıklarla ilgili mütalaasını açıkladı.

Sanık Cemal Metin Avcı için kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Avcı'nın kardeşi ve diğer yakınlarının da suç delillerini yok etmek ve gizlemeye çalışmaktan cezalandırılmaları istendi. Duruşma, 14 Şubat'a ertelendi.

Etiketler : Pınar Gültekin Deniz Çelik Pınar Gültekin cinayeti
Radikal karar

Radikal karar
Cansu'ya şarkı yazmış

Cansu'ya şarkı yazmış
Programa uçuk engeli

Programa uçuk engeli
Maskesiz AVM'de

Maskesiz AVM'de
"Aç kaldığım zamanlar var"

"Aç kaldığım zamanlar var"
Öyle bir şey olabilir mi!

Öyle bir şey olabilir mi!
Can dostu için sokak sokak gezdi

Can dostu için sokak sokak gezdi
Gelin olmuş geliyor!

Gelin olmuş geliyor!
Nafaka alsa adası olurmuş

Nafaka alsa adası olurmuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER