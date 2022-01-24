Pınar Gültekin davası 14 Şubat'a ertelendi

Pınar Gültekin cinayeti davası 14 Şubat'a ertelendi. Savcı, 9. duruşmada sanıklara ilişkin mütalaasını açıkladı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

GÜLTEKİN'İN AİLESİ DURUŞMAYA KATILAMADI

Bundan önceki tüm duruşmalara katılan Pınar Gültekin'in anne ve babası, kar engeline takıldı. Aile, hava muhalefeti nedeniyle uçak kalkmayınca duruşmaya gelemedi.

"PINAR'IN DİRİ DİRİ YAKILDIĞI TEKRAR SABİTLENDİ"

Duruşmada, ilk olarak Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan istenen ek rapor okundu. Raporda, mevcut verilerle, Gültekin'in hayatta iken yangına maruz kaldığına dikkat çekildi.

Avukat Kübra Deniz Çelik, "Pınar'ın Cemal Metin Avcı tarafından hem boğulma hem de canlıyken yangına maruz bırakılmak suretiyle öldürüldüğü yani diri diri yakıldığı tekrar sabitlendi" dedi.

Duruşma 14 Şubat'a ertelendi

Bu tespitin ardından Cumhuriyet Savcısı, sanıklarla ilgili mütalaasını açıkladı.

Sanık Cemal Metin Avcı için kasten, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Avcı'nın kardeşi ve diğer yakınlarının da suç delillerini yok etmek ve gizlemeye çalışmaktan cezalandırılmaları istendi. Duruşma, 14 Şubat'a ertelendi.