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30 Mayıs 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 17:00:00

Pilotun güllü terapi bahçesi

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Isparta'da yaşayan uçuş eğitmeni pilot Mehmet Vedat Aydın, kurduğu gül bahçesinde çalışarak stresini atıyor. Kentte bir uçuş firmasında eğitmenlik yapan 51 yaşındaki Aydın, her sabah uçuş mesaisinin ardından kızı Esilla Liyana'nın adını verdiği gül bahçesine geliyor.

Isparta'da yaşayan uçuş eğitmeni pilot Mehmet Vedat Aydın, kurduğu gül bahçesinde çalışarak stresini atıyor. Kentte bir uçuş firmasında eğitmenlik yapan 51 yaşındaki Aydın, her sabah uçuş mesaisinin ardından kızı Esilla Liyana'nın adını verdiği gül bahçesine geliyor. Hasattan bu yıl 7 ton gül elde eden Aydın, "Uçuş belirli stresi de yanında getiren bir meslek. Stresimi gül bahçemde atmak benim için çok keyifli. Amacım ilerleyen zamanlarda gülün yağını çıkararak yurt dışı pazarına girmek" dedi.

Kentin simgesi gül üreticiliğiyle istihdam da sağlayan Aydın, pilotluğun yanı sıra çiftçiliğe merak saldığını söyledi. Stresini atmak için kurduğu bahçenin zamanla vazgeçilmezleri arasına girdiğini anlatan Aydın, bahçesinde huzur bulduğunu dile getirdi. Aydın, hasattan bu yıl 7 ton gül elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bir kargo şirketinde çalıştığım yıllarda Isparta üzerinden geçiyorduk. İlgimi çeken ince çizgiler halinde araziler vardı. Daha sonra bu arazilerin birer gül bahçesi olduğunu öğrendim. Zamanla benim de yolum kesişti. Şimdi güzel bir bahçem var. Bizler gülü fabrikaya veriyoruz. Fabrikada yağı çıkarıldıktan sonra Almanya, Fransa ve İspanya'ya gönderiliyor. Amacım ilerleyen zamanlarda gülün yağını da çıkararak yurt dışı pazarına girmek." Havacılığın kendisi için vazgeçilmez bir yaşam şekli olduğunu vurgulayan Aydın, "Uçuş belirli stresi de yanında getiren bir meslek. Stresimi gül bahçemde atmak benim için çok keyifli. Gül aşkla anılan, soğuğa karşı dayanıklı, güçlü bir çiçektir. Gül kokusunu peygamber kokusu olarak biliriz. Bu bahçeyi almadan önce beni en çok cezbeden taraf gülün bu yönü oldu" diye konuştu.

Etiketler : mehmet vedat aydın gül gül yağı gül bahçesi
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