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21 Ekim 2022 Cuma 12:14:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 12:14:00

"PIERRE CARDIN EKSPRES" Pierre Cardin Sonbahar & Kış '22 Koleksiyonu

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Yenilenen kadın ve erkek koleksiyonlarıyla Pierre Cardin Sonbahar & Kış 22/23 kreasyonunu, unutulmaz tarihi yolculuklara ev sahipliği yapan Orient Express'ten aldığı ilhamla yorumluyor. Geçmişten günümüze süre gelen Fransız şıklığını genç ve dinamik bir ruhla harmanlayan Pierre Cardin, sonbahar ve kış mevsimlerinin göz alıcı renk paletine sahip parçalarıyla; kahverengi, bej, grimsi mavi, turuncu ve koyu yeşil tonlarının etkisinde seçkin bir koleksiyonla yenilenmesini sürdürüyor.

Doğu ve batının buluşma noktasında, geçmiş ve geleceğin çarpıcı birlikteliğini yansıtan koleksiyon, özgün, rahat ve şık tasarımlarıyla keşfedilmeye hazır.

Pierre Cardin, zamanın ruhunu taşıyan ve günün her anına özel hazırlanmış parçalarıyla soğuk havalarda kolayca kombinlenebilen benzersiz bir koleksiyon sunuyor. Güçlü renk kodlarıyla hazırlanan koleksiyonda şişme montlar, kaz tüyü ve kaşe kabanların yanı sıra gömlek ceketler ve teddy bear montlar güçlü bir görünüm oluşturmak isteyenler için benzersiz bir stil vadediyor.

Pierre Cardin imzası taşıyan cömert flanel gömlekler, fitilli kadife pantolonlarla kombinlenerek gün boyu rahat hareket etmenizi sağlıyor. Overshirt ürünlerin yer bulduğu kreasyon, sezonun öne çıkan yenilikçi modelleri arasında yer alarak kış mevsiminde stiliyle öne çıkmak isteyenler için hazırlandı.

Sonbahar & Kış Kadın Koleksiyonu'nda yer alan parçalar ise mevsim renkleriyle uyumlu, canlı ve zarafet dolu bir dünya vadediyor. Klasik veya ışıltılı bir görünüm sunan payetli ekose ve gal desenlere sahip farklı paça genişliğindeki takımlara, sade ve dökümlü gömlek ve bluzlar eşlik ediyor. Her boy ve kesimde şıklığınızı kolaylıkla oluşturacağınız desen ve kumaşlardan elbiseler, tüm beklentilere yanıt verecek nitelikte.

Skinny, slim, wide flare gibi birçok farklı vücut tipine hitap eden denim koleksiyonu şıklığı bir adım öne taşıyarak birçok opsiyonu bir arada sunuyor. Lila, orkide, nar çiçeği tonlarından oluşan canlı basic takımlar koleksiyonun dikkat çek2en parçaları arasında yer alıyor. Şıklığı ve konforu bir arada sunan örmelerin arasında cupro scuba'lar yine farklı renk seçenekleriyle bu koleksiyonun vazgeçilmezleri arasında.

Koleksiyon içerisinde her geçen gün daha fazla sportif parça sunan Dynamic koleksiyonu, bu sezon da genç ve dinamik ruhtan besleniyor ve artık her zamankinden daha enerjik. Koleksiyon içerisinde, lacivert, petrol, pasifik yeşili ve saks renkleriyle öne çıkan eşofman altı ve tişörtler göz dolduruyor. Ayrıca şardonlu eşofman takımları, mesh detaylı atletleri, tayt ve büstiyer takımlarıyla, hem spor aktiviteleri hem de keyifli hafta sonu planları için çok özel alternatifler sunuyor.

Etiketler : Dynamic koleksiyonu Skinny slim wide flare Sonbahar & Kış Kadın Koleksiyonu
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