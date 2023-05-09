VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakanlıktan deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim desteği!
Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşların ilgisi yoğun
İran'ın İsfahan kentindeki elektrik santralinde yangın çıktı
Bakan Fatih Dönmez, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor
Biden, Papua Yeni Gine'yi ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olacak
09 Mayıs 2023 Salı 17:57:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 17:57:00

Picasso değil ayakkabı boyacısı

ABONE OL

Sivas'ta ve ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser, resim yeteneğiyle kendisine hayran bırakıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser, resim yeteneğiyle kendisine hayran bırakıyor. Geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan Ünser, ilkokulda başlayan resim merakını gün geçtikçe ilerletti.

İşinden arta kalan zamanlarında fırça ve paletini eline alarak aklından geçenleri kağıtlara ve tuvallere döküyor. Ünser, resim yapmak için yeri ve zamanı olmadığı için resimlerini yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede tamamladığını söyledi.

Etiketler : ayakkabı boyacısı sivas murat ünser
Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi

Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi
Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
Komiser Esra geliyor

Komiser Esra geliyor
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı

Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ'a olan aşkını haykırdı
Çekimler Muğla'da

Çekimler Muğla'da
"Türk dizileriyle gurur duydum"

"Türk dizileriyle gurur duydum"
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX