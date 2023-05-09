Picasso değil ayakkabı boyacısı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan ve ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser, resim yeteneğiyle kendisine hayran bırakıyor. Geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan Ünser, ilkokulda başlayan resim merakını gün geçtikçe ilerletti.



İşinden arta kalan zamanlarında fırça ve paletini eline alarak aklından geçenleri kağıtlara ve tuvallere döküyor. Ünser, resim yapmak için yeri ve zamanı olmadığı için resimlerini yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede tamamladığını söyledi.