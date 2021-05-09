Peribacalarının rakibi: Adam kayalar

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Selge Antik Kenti'ni çevreleyen 'konglomera' kayalardan oluşan bölge, turistlerin dikkatini çekiyor. Kayalar, ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam kayalar' olarak adlandırılıyor. Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkati çeken Bozburun Dağı eteklerindeki bölge doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.



Boyu 10 ile 70 metre arasında, şekil olarak ayakta duran insanı andırdığı için 'Adam kayalar' olarak adlandırılan kayalar, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına büründüğü muhteşem orman manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Pisidya topluluğunun önemli merkezlerinden biri olan 1250 rakımdaki Selge Antik Kenti ile kestanelik arasındaki servi, ceviz ve kestane ağaçları arasında yükselen görüntüleriyle her mevsim ziyaretçilerin gittiği Adam kayaların çevresi de doğa harikası manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Doğaseverler Selge Antik Kenti'nde başlayarak ormanın içindeki patikadan yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle Ballıbucak Mahallesi'ndeki kayalıklara geliyor. Yol boyunca kısa molalar veren doğaseverler, eşsiz manzara önünde fotoğraf çektiriyor. Yürüyüşçüler, gezi boyunca doğada rastladıkları çöpleri de toplayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Bölgeye gezi düzenleyen Antalya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yönetim kurulu üyesi Tuncer Koç, "Antalya doğa yürüyüşleri anlamında dünyanın önde gelen bir şehri olabilir. Antalya ve çevresi böyle bir potansiyele sahip. Kulüp olarak yaşadığımız bölgedeki güzellikleri tanıtmak için yürüyüş düzenliyoruz. Spor yapmanın yanı sıra, eşsiz tarihi güzellikleri de görme imkanı sunuyoruz. Hemen hemen her tura katılmaya gayret ediyorum. Adam kayalar da sık sık gelip gittiğimiz bir bölge. Oldukça heyecan verici bir gezi noktası" dedi.