Peribacalarının gitarlı rehberi

Kapadokya'da turist rehberliği yapan 32 yaşındaki Mert Pamukçu, bölgeyi ziyaret edenlerin keyifli vakit geçirmeleri için tur sırasında sürpriz yaparak gitarıyla kısa dinleti sunuyor. Bu sayede turistler tarihi yapılar arasında kimi zaman ülkelerine ait dans figürlerini sergiliyor kimi zaman misket oynuyor.

