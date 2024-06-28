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Perde temizliği en kolay nasıl olur? İşte otellerin perde hilesi…
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28 Haziran 2024 Cuma 12:42:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 12:42:00

Perde temizliği en kolay nasıl olur? İşte otellerin perde hilesi…

Kaynak: GUNES.COM

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Perde temizliğini yaz aylarında daha sık yaparız. Çünkü açık pencerelerden ötürü perdeler sürekli tozlanır ve daha hızlı renk değiştirir. Peki, perdeleri indirmeden de temizleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Perde temizliğinde püf noktalar zamandan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Perde temizliğinde birkaç püf nokta hem zamandan hem de elektrikten tasarruf sağlayabilir. Yaz aylarında sürekli açık pencereler perdelerin çok hızlı kirlenmesine neden olur. Fakat sürekli perdeleri indirip yıkamak oldukça külfetli bir iş.

Otellerde perde temizliğinin birkaç hilesi var. Temizliğinizi kolaylaştırmak adına bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Çünkü perdeleri indirmek, yıkamak, asmak epey vakit alıyor.

OTELLERDE PERDE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIYOR?

Otellerde perdelerin her gün temiz görünmesi önemli. Fakat her gün tüm perdeleri indirmek, yıkamak zor. Bu yüzden genelde otellerde süpürme ve fırçalama yöntemiyle perdeler temizleniyor. Bunun dışında kolay temizlik için perde kumaşına da dikkat ediliyor.

PERDELERİ İNDİRMEDEN TEMİZLEMENİN YOLLARI

Perde her tozlandığında yıkamakla uğraşmak istemiyorsanız elektrikli süpürgeyle tozunu alabilirsiniz.

Bazı perde kumaşları tozu çeker. Bu yüzden perde de evcil hayvan tüyü, tiftik eksik olmaz. Yapışan tüylere uyarlanmış özel bir fırça veya rulo alabilirsiniz.

Buharla temizlik de pandemiden sonra popüler oldu. Manuel buharlı temizleyicilerle perdeleri ıslatmanıza gerek kalmaz.

PERDE YIKAMAYI KOLAYLAŞTIRAN PÜF NOKTALAR

Perdeleri yıkarken mutlaka asacağınız yerin tozunu da alın.

Perdeler çok kirli görünüyorlarsa, ılık tuzlu suda birkaç saat ıslatın. 5 litre su için yaklaşık 4 yemek kaşığı tuz yeterli olur. Ama perdelerinizi ovalamayın. Suyunu süzdükten sonra makineye atın.

Etiketler : perde temizliği perde otellerde perde
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