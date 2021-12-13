13 Aralık 2021 Pazartesi 23:53:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 23:53:00
Pendik'te yanan araç kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
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Pendik D-100 Karayolu'nda seyreden ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde seyreden hafif ticari araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.