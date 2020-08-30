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30 Ağustos 2020 Pazar 00:46:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2020 Pazar 00:46:00

Pendik'te silahlı çatışma: 2 yaralı

Kaynak: DHA

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Pendik'te henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Polis saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bekçi Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturup alkol alan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü kavgaya dönüştü. Ardından kavga eden taraflardan biri olan Murat K. silahını çekerek ateş etmeye başladı. Murat K.'nın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği D. Ö. ve O. Ç. yaralandı. Murat K. ise olay yerinden kaçtı.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Aynı sokakta oturan ve silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir vatandaş; “Ben görmedim ama sadece sesleri duydum. Bu sakakta her akşam silah sesleri duyuyoruz. Bir aydır böyle devam ediyor. Bundan bıktık artık, her seferinde polisi arıyoruz ama polis gelene kadar şahıslar kaçıyor. Bugün de aynı şekilde altı el kadar silah sesi duydum. Yakında oturuyorum zaten. Daha sonra buraya geldim, yaralı bir şahıs vardı. Silah seslerinden sonra bağıran birinin sesini duydum. 'Vuruldum, vuruldum' diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

Aynı sokakta oturan ve silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir vatandaş; “Ben görmedim ama sadece sesleri duydum. Bu sokakta her akşam silah sesleri duyuyoruz. Bir aydır böyle devam ediyor. Bundan bıktık artık, her seferinde polisi arıyoruz ama polis gelene kadar şahıslar kaçıyor. Bugün de aynı şekilde altı el kadar silah sesi duydum. Yakında oturuyorum zaten. Daha sonra buraya geldim, yaralı bir şahıs vardı. Silah seslerinden sonra bağıran birinin sesini duydum. 'Vuruldum, vuruldum' diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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