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22 Kasım 2022 Salı 18:30:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 18:30:00

Pencereden düşen kediyi havada yakaladı

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İstanbul'da bir esnaf, binanın 3'üncü kat penceresinden düşen kediyi havada yakaladı.

İstanbul Güngören'de, sokakta çay içen esnaf, binanın 3'üncü kat penceresinden düşen kediyi havada yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Özgür Anlı, "Ben burada arkadaşlarla çay içerken baktım kedi pencerede dolaşıyor. O an biraz hissettim düşebileceğini. Gelip pencerenin altında durdum ne olur ne olmaz diye ve düşündüğüm de başıma geldi. O anki bir refleksle aşağı düşünce tuttum. Şu an gayet iyi, sağlıklı" dedi.

Etiketler : güngören kedi yaşam
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