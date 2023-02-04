Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörle mücadeleyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Aynı bölgede son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, "Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

1⃣ Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/nYZ96L6kmp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2023



