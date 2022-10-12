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12 Ekim 2022 Çarşamba 22:02:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 22:02:00

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

Kaynak: TRT Haber

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan İs. Uzm. Çvş. İbrahim Han şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan İs. Uzm. Çvş. İbrahim Han'ın şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb Pençe-Kilit Operasyonu
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