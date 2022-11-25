VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli tenisçi İpek Öz, Uruguay'da yarı finale yükseldi
Brezilya'da 2 okula silahlı saldırı: 3 ölü
AB, Akdeniz'deki düzensiz göçmen krizine çözüm arıyor
Muğla'da yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
İngiltere'de binlerce hemşire greve gitmeye hazırlanıyor
Pençe Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Şahbaz Şerif: Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler yüzlerce yıllık dostluğa dayanıyor
'Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz'
'Bölgemizdeki ülkelerin istikrarı, barışı bizim için çok önemli!'
Düzce'de çadırlarda kalan depremzedeler yaşadıklarını anlattı
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
ABD, Yunanistan'a MQ-9 Reaper İHA'larını konuşlandırdı
Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti
Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslar sürüyor
Yaklaşık 84 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Merkel, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi
Türkiye, İsveç ve Finlandiya heyetleri ikinci kez toplandı
Düzce depreminden etkilenenler binalarının hasar durumunu öğrenebilecek
Başkan Erdoğan: Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz
DSÖ: Türkiye akıl sağlığı ile mücadelede oldukça kararlı
TÜGVA'dan girişimci adayı gençlere tarihi fırsat!
Bakan Yanık'tan terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü sürprizi
25 Kasım 2022 Cuma 23:02:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 23:02:00

Pençe Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

Açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyonu terör örgütü mensupları
Kanser tedavisi görüyor

Kanser tedavisi görüyor
Kalbi dolu!

Kalbi dolu!
Havalı sahne

Havalı sahne
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00

Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00
Zorla tiyatro olmaz!

Zorla tiyatro olmaz!
Erşan Kuneri'ye bağımlılık davası

Erşan Kuneri'ye bağımlılık davası
Konuşmama kararı aldı

Konuşmama kararı aldı
Oğlu için dua istedi

Oğlu için dua istedi
Çok mutluyum

Çok mutluyum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX