Pençe Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilekleri iletildi.

Açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.