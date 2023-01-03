Pembe'nin hayalini gerçekleştirdiler

Yozgat'ta 11 yaşındaki Pembe Nisa Çetinkaya'nın sürekli dile getirdiği polislik hayali, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Kızılay gönüllüsü Melike Ece'nin girişimleriyle bir günlüğüne gerçeğe dönüştü. POMEM'e gelen Pembe, polis üniforması giydi, polis adaylarıyla sınıfta ve konferans salonunda ders dinledi.