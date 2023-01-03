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03 Ocak 2023 Salı 19:00:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 19:00:00

Pembe'nin hayalini gerçekleştirdiler

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Yozgat'ta Pembe Nisa Çetinkaya'nın polislik hayali, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Kızılay gönüllüsü Melike Ece'nin girişimleriyle bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

Yozgat'ta 11 yaşındaki Pembe Nisa Çetinkaya'nın sürekli dile getirdiği polislik hayali, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Kızılay gönüllüsü Melike Ece'nin girişimleriyle bir günlüğüne gerçeğe dönüştü. POMEM'e gelen Pembe, polis üniforması giydi, polis adaylarıyla sınıfta ve konferans salonunda ders dinledi.

Etiketler : yozgat polis kızılay gönüllü
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