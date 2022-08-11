Pembe Misafirler'e 'en iyi çevre filmi' ödülü

Hem flamingoların hem de Gediz Deltası'nın karşılaştığı çevresel sorunların anlatıldığı 'Pembe Misafirler' belgeseli, 2022 Los Angeles Belgesel Film Festivali'nde 'en iyi çevre filmi' ödülüne layık görüldü. Kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, "Gediz Deltası, Türkiye'de iki önemli flamingo üreme alanından biri. Küresel ısınma, kuraklık ve kirliliğe bağlı habitat kaybı, bölgedeki su yollarının bozulması ve insan eliyle yapılmış yapay dalyanlar, flamingoların da yaşam alanı olan deltanın doğal yapısına zarar veriyor" dedi.

