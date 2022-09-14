Pazarda iyilik saati

'BÜYÜK İNSANLAR, BÜYÜK DUALAR'



Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genç Kızılay gönüllüleri, yaz aylarında sıcak havada semt pazarlarına gitmekte, alışveriş yapmakta ve aldığı ürünleri eve taşımakta zorlanan yaşlılara destek sunmak için 15 kişiden oluşan ekip kurdu. Gönüllüler, "Büyük insanlar büyük dualar" sloganıyla haftada iki gün semt pazarlarına giderek alışveriş yapan ileri yaştaki vatandaşlar ile yardıma ihtiyaç duyan kişilere destek oluyor.

EVDEN ÇIKAMAYANLARA DA HİZMET



Elazığ Genç Kızılay Başkanı Yunus Emre Güzel, evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlıların da sipariş üzerine alışverişini yapıp adreslerine teslim ettiklerini anlattı. "Yaşlılarımız sıcak olduğu için fazla duramıyorlar, iyi ürün seçemiyorlar, burada biz devreye giriyoruz. Hem alışveriş süresini kısaltıyoruz hem de yaşlılarımızın en iyi ürünleri almalarını sağlıyoruz. Sonra da evlerine kadar onlara eşlik ediyoruz" dedi.