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19 Mayıs 2023 Cuma 13:06:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 13:06:00

Pazarcı kick boksçu dünya kupasında mindere çıkacak

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Diyarbakır'da pazarcı babasının yanında çalışırken kick boksa başlayan ve bugüne kadar birçok başarıya imza atan 18 yaşındaki Yakup Erat, İstanbul'da bugün başlayacak 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda mindere çıkacak.

Diyarbakır'da pazarcı babasının yanında çalışırken kick boksa başlayan ve bugüne kadar birçok başarıya imza atan 18 yaşındaki Yakup Erat, İstanbul'da bugün başlayacak 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda mindere çıkacak.

Babasının pazarda açtığı tezgahta meyve ve sebze satan Yakup Erat "Sabahları pazardayım. Akşamları antrenmana geliyorum. Daha sonra ders çalışmak için kütüphaneye gidiyorum. Zor oluyor ama çalışmak zorundayım" dedi.

Etiketler : diyarbakır pazarcı kick boks yakup erat
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