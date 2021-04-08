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08 Nisan 2021 Perşembe 20:55:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 20:39:00

Patilerin dostu Mardinli Marilyn

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Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle Mardin'de nam salan Melek Karahan, bakıma muhtaç ve engelli 20 kedi sahiplendi. Sonra da 60 bin lira kredi çekerek kiraladığı tarihi konağı kedi sığınma evine dönüştürdü.

Memur eşinin tayini nedeniyle 8 yıl önce, Afyonkarahisar'dan Mardin'e yerleşen 45 yaşındaki Melek Karahan, turistlerin kendisini ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzetmesiyle hayatı değişti. Monroe gibi giyinip onun gibi davranmaya başlayan 4 çocuk 2 torun sahibi Karahan bunu ticari alanda kazanca dönüştürdü, işletmesine bu sayede müşteri çekti.

HER YATAKTA İSİMLERİ VAR

Engelli ve bakıma muhtaç 20 kediyi sahiplenen Melek Karahan sonrasında da kediler için sığınma evi açmak istedi. Bankadan 60 bin lira kredi çeken Karahan tarihi bir konak kiralayarak kedilerin hizmetine açtı. Konak içinde kediler için hasta kedi bakım odası, oyun yaşam alanları oluşturan Karahan, "Çocukluk hayalimdi. Her yatakta isimleri var. Hasta odamız ayrı" dedi. Melek Karahan, kedi sığınma evindeki yatak örtülerini bile kendi eliyle yaptığını anlattı.

BENZERLİĞİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Melek Karahan, "Buraya dünyanın her yerinden turist geliyor. İnsanlar beni keşfetti. Çok kişiye benzettiler. Ama saçlarım da böyle olunca, Marilyn Monreo'yu daha çok anımsattığımı söylediler. Ben de bunu fırsata çevirmeye çalıştım" diye konuştu.

Etiketler : melek karahab marilyn monroe kedi
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