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29 Nisan 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 18:00:00

Patika yollardan bin 800 rakıma tırmanıyorlar! 'Ağlayan gelin' yolculuğu

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Muş'ta sarp dağlarda kendiliğinden yetişen ‘ağlayan gelin' diye bilinen ters laleler karların erimesiyle gün yüzüne çıktı. Ömürleri sadece 15 gün olan laleleri koparmanın cezası 109 bin lira olunca, fotoğraf çektirenler çok dikkatli davrandı.

FOTOĞRAFÇILAR ORADA

Halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler, baharla birlikte yük- sek rakımlı, sarp dağlarda açmaya başladı. Muş'ta 1800 rakımdaki Çizmeburun Vadisi sadece 15 gün canlılığını koruyan ters lalelerle renklendi. Birçok fotoğrafçı ve doğasever de bölgeye akın etti.

Ters lalelerin tahrip edilmesi halinde uygulanan para cezasından korktuklarını söyleyen ziyaretçiler, "Sadece fotoğraf çektiriyoruz, lalelere dokunmuyoruz" dedi.

DOKUNMAYA ÇEKİNDİLER

Ters laleleri çekebilmek için, 2 saatlik zorlu yolculuğun ardından zirveye ulaşanlar, güzel manzara ile karşılaştı. Ters laleler ile buluşanlar, nesli tehlike altında olduğu için koparana 'Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek'ten 109 bin 593 TL ceza uygulandığı için dokunmaya bile çekindi.

Etiketler : ağlayan gelin ters lale yaşam
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