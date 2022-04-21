Patara'da 'Apollon' kazısı
YUNAN efsanelerinde 'göl ve yanında bulunan palmiyelik' olarak tarif edilen, tanrıça 'Leto'nun oğlu 'Apollon'u dünyaya getirdiği yerin Patara Antik Kenti'ndeki Leto Hurmalığı olduğu düşünülürken, DNA örnekleri inceleniyor.
YUNAN efsanelerinde 'göl ve yanında bulunan palmiyelik' olarak tarif edilen, tanrıça 'Leto'nun oğlu 'Apollon'u dünyaya getirdiği yerin Patara Antik Kenti'ndeki Leto Hurmalığı olduğu düşünülürken, DNA örnekleri inceleniyor. Patara Kurucu Kazı Başkanı Prof. Dr. Fahri Işık, "Leto Hurmalığı ve Tekerlek gölü, Yunanistan'da olsaydı hac yeri olurdu. Sadece buradan dünya kadar para kazanılırdı. Kendi sesimizi kendi toplumumuza dahi duyuramıyoruz" dedi.
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