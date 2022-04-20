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20 Nisan 2022 Çarşamba 14:32:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 15:15:00

Pastanın mum tutacağını da yuttu

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Pasta mumlarında kullanılan 2 santimetrelik plastik tutacağı da yuttu, soluk borusundaki parçayı 9 yıl fark etmedi.

Pasta mumlarında kullanılan 2 santimetrelik plastik tutacağı da yuttu, soluk borusundaki parçayı 9 yıl fark etmedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Nuray Lütfiye Kalaycı, 9 yıl önce bir yakınının doğum günü kutlaması sırasında pasta yerken mumların konulduğu tutacağı yanlışlıkla yuttu.

Yuttuğu cismin zaman içinde vücudundan çıktığını düşünen Kalaycı, 1,5 yıl önce hamile kaldığı süreçte nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kalaycı, geçirdiği operasyon sonrası rahat nefes almaya başladı.

Nuray Lütfiye Kalaycı, "Son bir yıldır çok zor nefes alıyordum, ameliyat sonrası kendime geldim" dedi.

Etiketler : Pastanın mum tutacağını da yuttu Nuray Lütfiye Kalaycı Manisa Salihli ilçesi
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