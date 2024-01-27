'Paşa'dan veliaht eğitimi

14 KİŞİYİ ENKAZDAN KURTARDILAR



AFAD'ın arama kurtarma köpekleri Paşa ve Paz, kendilerinden sonra bu görevi yapacak köpeklerin arama kurtarma eğitimlerine katkı sağlıyor.

Asrın felaketinde Ankara'dan deprem bölgesine giden AFAD'ın arama kurtarma köpekleri 7,5 yaşındaki Paşa ve Paz, 14 canlıya ulaşarak enkazdan çıkarılmalarını sağladı.

Paşa ve Paz'ın enkazlarda tespit ettiği kişiler arasında protein tozu içip hayata tutunan, depremin 198'inci saatinde sağ olarak kurtarılan 2 kardeş de yer aldı.

CANLI ARAMA EĞİTİMLERİ SÜRÜYOR

Elazığ ve İzmir depremlerinde de arama kurtarma çalışmalarına katılan Paşa ve Paz'ın tecrübelerinden parkurlardaki çeviklik ve canlı arama eğitimlerinde faydalanılıyor.

Paşa'nın eğitmeni Bülent Güllü, AFAD bünyesinde ülke geneli sertifikalı 19 köpeğin bulunduğunu, Ankara'da 2 köpeğin daha eğitimlere başladıklarını kaydetti. Paz'ın eğitmeni Sait Açıkalın, Paz'ın zaman zaman yaralandığını ayaklarında derin kesikler oluştuğunu ama buna rağmen yıkıntılar arasında canlı aramaya devam ettiğini söyledi.