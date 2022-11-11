Parkta maymun şaşkınlığı

Adana Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki mesire alınan giden vatandaşlar, banklarda boynunda tasma bulunan bir maymunla karşılaştı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Makak cinsi olduğu öğrenilen maymun, Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

