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21 Mayıs 2021 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 19:30:00

Parkta hayatı değişti

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Bedensel engelli Ümit Kayadaş'ın hayatı parkta babasıyla oynarken, yüzme antrenörü İbrahim Kaç ile tanışmasıyla değişti. İbrahim Kaç'ın desteğiyle yüzmeye başlayan Ümit, 5 yılda 14 kez Türkiye birincisi oldu.

Isparta'da bacakları diz altından engelli olarak dünyaya gelen Ümit Kayadaş (18), 13 yaşındayken, parkta babasıyla oynadığı sırada yüzme antrenörü İbrahim Kaç ile tanıştı. Antrenör Kaç'ın desteğiyle yüzme sporuna yönelen Ümit'in hayatı bir anda değişti. 6 aylık çalışmanın ardından ilk kez katıldığı Alanya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda 6'ncı olan Ümit, 5 yılda 14 kez Türkiye birinciliği elde etti.

KİMSE KENDİNİ EVE KAPATMASIN

Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ümit, "Bana 'Yüzmek ister misin?' dedi. Ben de kabul ettim. Antrenmanlara başladık. İbrahim hocama söz verdim, verdiğim sözü tuttum. Şu ana kadar 14 Türkiye birinciliğim, 4 Türkiye ikinciliğim, 3 Türkiye üçüncülüğüm var. Avrupa A barajını geçtim" dedi. Engelli bireylere mesaj veren Ümit, "Kendilerini eve kapatmasınlar. Sporla vakit geçirsinler. Hiçbir spor engel değildir" dedi.

Etiketler : bedensel engelli ısparta yüzme yaşam haberleri
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