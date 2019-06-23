Parkı çöplüğe çevirdiler

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından birisi olan Antalya’daki Düzlerçamı Milli Parkı içerisinde yer alan Güver Uçurumu Kanyonu, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından büyük ilgi görüyor. Yaz aylarının gelmesiyle kanyon yine çok sayıda ziyaretçi ağırladı. Ancak tatilciler alandan ayrılırken ormanlık alanlarda çöp yığını bıraktı.

YOL BOYUNCA SÜRÜYOR

Çöpten yayılan ağır koku içinde kanyonu gezen doğaseverler, gördükleri manzaraya karşısında isyan etti. Çevre kirliliğinin bir doğasever olarak içini acıttığını belirten dağcı ve rehber Cuma Gök, “Gittiğimiz her yerde çöplerle karşılaşıyoruz. Yol boyunca çöpler var. Çöp konteynerleri olmasına rağmen maalesef çöpler yerlere atılmış. Lütfen ne olur dikkat edelim” dedi.

GÖNÜLLÜLER TEMİZLEDİ

Mimar Buğra Kayalı “İnsanlar çöplerini toplasın ya da uygun bir yere koysun” diyerek duruma sitem etti. Kayalı, arkadaş grubuyla çöplerden bir kısmını temizlediklerini söyledi.