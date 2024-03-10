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10 Mart 2024 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 10:15:00

Park yeri yüzünden kızdığı komşusunun aracını kurşunladı

Kaynak: İHA

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Burdur'da park yeri yüzünden komşusuna kızan alkollü kişi, aracından çıkardığı tüfekle komşusunun otomobiline kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan bekçiler şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Burdur Merkez Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi otomobiliyle caddeye gelen N.D. karşı apartmanda oturan Gökhan Güler'e ait otomobilin çöp konteynerinin yerine park edilip konteynerin de başka bir tarafa alındığını görünce sinirlendi. Bunun üzerine otomobilinden inen N.D. bagajda bulunan ruhsatsız av tüfeğini çıkararak Güler'in otomobiline 7 el ateş etti.

O sırada bölgede devriye görevinde olan ve silah seslerini duyan bekçiler olay yerine gelerek N.D.'yi etkisiz hale getirdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri cadde üzerinde ve saçmaların zarar verdiği otomobil üzerinde inceleme yaparken olayın şüphelisi N.D., polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe polis ekipleri tarafından el konulurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Etiketler : burdur alkollü komşu park otomobil kurşun
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