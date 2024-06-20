Parfümün etki süresi 3 kat artıyor!

Parfüm pek çok insan tarafından düzenli olarak kullanılıyor. Ancak sıkılan parfümlerin gün içerisinde etkisini kaybettiği görülebiliyor. Bu nedenle tekrar tekrar koku sıkma ihtiyacı ortaya çıkabiliyor.

Öte yandan bu noktada tercih edilecek bir yöntem, parfümün etki süresini adeta 3 kat artırabiliyor. Ayrıca söz konusu yöntem, saniyeler içinde uygulanabiliyor. Bu nedenle birçok insan tarafından tercih ediliyor.

PARFÜMÜN ETKİ SÜRESİ ADETA 3 KAT ARTIRAN YÖNTEM



Parfümün etki süresini artırabilen yöntemlerden biri, vazelin ile gerçekleşiyor. Ayrıca söz konusu yöntem saniyeler içinde uygulanabiliyor. İşte vazelin yönteminin uygulanışı;

· Öncelikle kokunun sıkılacağı yere ince bir tabaka halinde vazelin sürülür (boyun gibi).

· Sonra tercih edilen parfüm, vazelin sürülen yerin üstüne sıkılır.

· Saniyeler içinde uygulanabilen bu yöntemin sonucunda, parfümün etki süresi adeta 3 kat artabilir.

Not: Alerji etkisi oluşabilecek veya farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin, yukarıdaki yöntemi denemeden önce uzman bir doktora danışmaları önerilir.