Paraşütle eğitim uçuşu yapan astsubay hayatını kaybetti

Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'nde görevli Hava Astsubay Başçavuş Veysel Ilıksu, saat 14.00 sıralarında eğitim uçuşu için Pamukkale ilçesindeki Dinamit Tepesi mevkisinden paraşütüyle havalandı. Başarılı şekilde havalanan Ilıksu, bir müddet sonra paraşütünün hakimiyetini kaybetti. Bu sırada yedek paraşütünü açan Ilıksu, Uzunpınar Mahallesi Korucak mevkisinde yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Ilıksu'nun düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ilıksu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Ilıksu'nun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.