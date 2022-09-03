Paraşütçü Dede'den gökyüzünde şov

Paraşütü ile havalanan Kıroğlu, gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti. 1988 yılında şans eseri Paraşütü İsviçre'de gördüğünü ve yapmaya başladığını anlatan 'Dede', kendisinin uçarken özgür hissettiğini söyledi.

