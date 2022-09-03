Paraşütçü Dede'den gökyüzünde şov
Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open Yarışları'na 72 yaşındaki 'Dede' lakaplı Savaş Kıroğlu da katıldı. 35 yıldır gökyüzünde süzülen Kıroğlu, yarışmaya katılan genç sporculara taş çıkarttı.
Paraşütü ile havalanan Kıroğlu, gökyüzünde yaptığı akrobasi hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti. 1988 yılında şans eseri Paraşütü İsviçre'de gördüğünü ve yapmaya başladığını anlatan 'Dede', kendisinin uçarken özgür hissettiğini söyledi.