Parası olmayana muayene bedava

KBB ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Seçil Uçar da alkışlanacak bir kampanya başlattı. İstanbul Nişantaşı'nda kliniği olan Uçar, her Çarşamba halk günü yapıyor ve maddi durumu olmayan hastalarını ücretsiz muayene ediyor. Büyük takdir toplayan doktor Uçar "Tek amacımız insanlara faydalı olmak, şifa olmak umarım meslektaşlarıma örnek olur bu uygulama" dedi.

