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11 Ağustos 2022 Perşembe 15:35:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 15:47:00

Paranormal Vaka Hikâyeleri

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Beyza Hakan'ın sunumu ile ekranlara gelen ile 'Kayıt Dışı' proğramının konukları Araştırmacı Yazar Murat İrfan Ağcabay, Yönetmen Göksel Gülensoy ve Mimar Ümit Elgin oldu. Programda “Efsane ve Tılsımlarıyla İstanbul” konuşuldu.

24 TV'nin severek takip edilen Kayıt Dışı programında bu hafta "Efsane ve Tılsımlarıyla İstanbul" konuşuldu. Sunuculuğunu Beyza Hakan'ın üstelendiği programın bu haftaki konukları Mimar Ümit Elgin ve Yönetmen Göksel Gülensoy oldu.

Mimar Ümit Elgin: "Kız Kulesi Aşıkları" filminin çekildiği dönemde normal olmayan şeyler yaşadık. Filmin birinci ve ikinci kopyaları tamamen yanmıştı. Kulenin içerisinde çektiğimiz fotoğraflar da bozuk ve yanık çıkıyordu.

Kız Kulesi'nde yaşayan ailelerin başına paranormal olaylar gelmeye başlıyor, intihar vakaları başlıyor. Bir kanun çıkıyor ve Kız Kulesi'nde yaşayan aileleri orada 2 yıldan sonra görev yapmamaya başlıyor. 2 yıllık süreç içerisinde orada görev alıyorlar bitiyor ve yeni bir aile geliyor. "Kız Kulesi Aşıkları" filminin çekildiği dönemde normal olmayan şeyler yaşadık. Filmin birinci ve ikinci kopyaları tamamen yanmıştı. Kulenin içerisinde çektiğimiz fotoğraflar da bozuk ve yanık çıkıyordu.

AYASOFYA'NIN KADİM TARİHİ

Yönetmen Göksel Gülensoy: "Biz Ayasofya'nın altında 18 metreye kadar indik ve mezar odasına ulaştık."

Resmi olarak toplamda 1200 metre ölçüm yaptık. Ayasofya'nın tam altındaki tünellerin 300-400 metre civarında ölçümü söz konusu. Ayasofya'ya bağlı yan tüneller, Justinianus yolu, su yolu ve çevresinde Osmanlı döneminden kalma tüneller var. Lağamcılar ekibi büyük çiviler ile o tünellerde iş yaparlardı. Ayasofya'nın altında 6 metreye kadar çalıştık. Bu izni alırken Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ekibimden herhangi birine zarar gelirse sorumlusu benim diye yazdım. Biz Ayasofya'nın altında 18 metreye kadar indik ve mezar odasına ulaştık. Kolostrofobi olup olmadığını çözmek için 48 saat kutuda kaldığım eğitimler aldım. Ayasofya'da bulduğumuz mezar odası gibi 3 tane daha vardır.

Etiketler : Ayasofya kayıt dışı Yönetmen Göksel Gülensoy Kız Kulesi
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