Paranın ne önemi var, Mühim olan insanlık

Gaziantep'te veteriner hekim Yusuf Yıldızgil, bir aylık buzağıyı tedavi etmek için ahıra gitti. Fakat buzağının durumu ağırlaşmıştı. Acilen müdahale edilmesi gereken yavruyu hiç düşünmeden lüks aracına bindirerek kliniğe götüren veteriner, 'Her şey para değil' diyerek adeta insanlık dersi verdi.



BIRAKMAYA GÖNLÜ EL VERMEDİ

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dünyaya gelen buzağı ishal ve iştahsızlık nedeniyle durumu kötüleşti. Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, hasta olan buzağının bulunduğu ahıra geldiğinde tedavinin klinik ortamında yapılması gerektiğini ifade etti. Çiftçilikle uğraşan Habip Bilben, aracı olmadığını söyleyince durumu kötü olan buzağıyı orada bırakmaya gönlü elvermeyen veteriner, lüks otomobilinin bagaj kısmına aldığı hasta buzağıyı kliniğe getirerek tedaviye aldı.

AYNI ARAÇLA GERİ GÖTÜRECEK

Serum tedavisine başladıklarını kaydeden Yıldızgil, "Hava değişimine bağlı enfeksiyon kapmış, durumu iyi değildi. Aslında her zaman yaptığımız bir şey değil ama yüreğim dayanmadı hayvanın bu durumuna. Çünkü ölüme doğru gidiyordu, onun için arabaya acımadık. Aynı şekilde tedavisini yaptıktan sonra bu araçla götürüp sahibine teslim edeceğim" dedi. Her şeyin para olmadığını ifade eden Veteriner Hekim Yusuf Yıldızgil, buzağının iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.