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22 Eylül 2022 Perşembe 18:31:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 18:31:00

Para için flamingolara kıydılar

Kaynak: DHA

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Aksaray'da Naim D.'nin (36), 2 arkadaşının yardımıyla 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde yakalayıp ayak ve gagalarını bağlayarak koli içinde satmak için yolcu otobüsüyle Mersin'in Erdemli ilçesine gönderdiği 40'ı yavru, 47 flamingodan 26'sı öldü. Şüpheliler ve otobüs şoförüne toplam 425 bin lira idari para cezası uygulandı, haklarında adli işlem başlatıldı.

Eskil ilçesi Böget köyünde oturan Naim D., iddiaya göre arkadaşları İbrahim K. (35) ve Mehmet D. (40) ile birlikte Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nde 40'ı yavru, 47 flamingo yakaladı.

Ardından bu flamingoları 28 Ağustos günü saat 03.00'te ayaklarını ve gagalarını bağlayıp koli içinde yolcu otobüsünün bagajında satmak için Mersin'in Erdemli ilçesine gönderdi.

26 FLAMİNGO ÖLDÜ

Koliler, saat 07.30 sıralarında Erdemli ilçesinde belirtilen adreste bir alışveriş merkezinin önünde otobüsten yolun kenarına indirildi. Kolilerden gelen sesleri duyan çevredekiler durumdan şüphelenip zabıta ekiplerine haber verdi.

Zabıta ekipleri, kolileri açtığında içinde flamingo olduğunu gördü. Ardından Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptığı incelemede 4'ü yetişkin, 26 flamingonun nefessiz kalıp öldüğünü saptadı. Diğer flamingolar ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Silifke Göksu Deltası'nda doğayı bırakıldı.

4 KİŞİ HAKKINDA TOPLAM 425 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar Şefliği, flamingoları koli içinde otobüse teslim eden Naim D.(fotoğrafta) ile otobüs şoföre hakkında toplam 300 bin lira idari para cezası uygulayıp, haklarında adli işlem başlatıldı.

Durumun Aksaray'a bildirmesi üzerine de jandarma ekipleri Naim D. ve flamingoları birlikte yakaladığı 2 arkadaşının evine operasyon düzenledi.

3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde beslemesi yasak olan angut, suna, ördek ve kesilmiş flamingo kanatları ele geçirildi.

İfadelerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında adli soruşturma devam ederken, evde bulunan beslemesi yasak kuşlarla ilgili Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da toplam 125 bin lira idari para cezası uygulandı.

Etiketler : Aksaray para cezası flamingo
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