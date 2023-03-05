Papağan dostuyla enkazda tanıştılar

Depremlerin etkilediği Adıyaman'da, 10 Şubat'ta bir arkadaşının ailesini enkazdan çıkarmak için çalışan Hassari Figen'in omzuna, dinlenmek için oturduğu sırada bir sultan cinsi bir papağan kondu.



Figen, "Limon" ismini verdiği papağan o günden sonra hem kaldığı çadırda hem de dışarıda gezerken yanından bir an olsun ayrılmadı. Figen 'Ona kafes ve yem aldım, çadırda bakıyorum" dedi.