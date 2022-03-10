VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
TOKİ yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika'da
Ukraynalıların Romanya'ya geçişi sürüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasın...
Başkan Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği
İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
Lavrov'dan "Silah veren ülkelere müdahale edecek misiniz?" sorusuna yanıt
Kuleba'dan Çavuşoğlu'na özel teşekkür: Tekrar görüşmeye hazırız
Tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar geldi!
Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme
Bölgede doğalgaz krizi!
Türkiye ile Angola arasında mutabakat zaptı imzalandı
Tarihi zirveden ilk kareler!
Umudun silahı Bayraktar TB2
Emrine uymayanlar cezalandırılacak
Uyarılar peş peşe geliyor!İstanbul'da kar başladı
Diplomasinin de merkezi Türkiye
Sivillere silah kullanma izni
"Baskı yapın"
10 Mart 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 13:30:00

Pandemi uyuz vakalarını artırdı

ABONE OL

Son zamanlarda Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı artan uyuz paraziti, toplumun her kesiminde ortaya çıkabiliyor. Fiziksel temas ile çok hızlı bir şekilde bulaşabilen bu hastalığın, tedaviye karşı direnç geliştirdiği de gözlemleniyor.

Son zamanlarda Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı artan uyuz paraziti, toplumun her kesiminde ortaya çıkabiliyor. Fiziksel temas ile çok hızlı bir şekilde bulaşabilen bu hastalığın, tedaviye karşı direnç geliştirdiği de gözlemleniyor. Kötü hijyenin yanı sıra özellikle Kovid-19 pandemi sürecinde aile içi temasın artması ve bulaş riski nedeniyle kişilerin hastaneye gitmeye çekinmesi uyuz vakalarında artışa neden oluyor. Hastalığın tedavisi için ilaç kullanımına ve hijyen şartlarına çok dikkat edilmesini, aynı zamanda vaka varlığında bütün ailenin birlikte tedavi edilmesi gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Uz. Dr. İbrahim Özcan, "Geceleri artış gösteren hatta hastayı gece uykusundan uyandırabilecek şiddette olan kaşıntılar ağırlıklı olarak el bilekleri, kol iç kısımları, koltuk altı, parmak araları, göbek çevresi, kalça, ayak bilekleri, kadınlarda meme uçları, erkeklerde ise genital bölgede ortaya çıkmaktadır. Kaşıntının yanı sıra belirtiler arasında beyaz-gri renkli tünel benzeri 1-10 mm uzunluğunda yapıların yanı sıra kaşıntı izleri, küçük kabarcıklar ve sivilceye benzer yapılar görülebilir. Çocuklarda ise belirtiler daha çok kulak arkası, yüz, avuç içi ve ayak tabanında oluşabilir" dedi.

Etiketler : PANDEMİSİ UYUZ VAKALARINI ARTIRDI Uzmanı Uz. Dr. İbrahim Özcan genital bölge
Duygusal ziyaret

Duygusal ziyaret
Yaban hayvanlarına özel hastane

Yaban hayvanlarına özel hastane
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Kadın olmanın zorluklarını anlattı

Kadın olmanın zorluklarını anlattı
Safiye artık kısa saçlı

Safiye artık kısa saçlı
Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar

Aylık 40 bin liraya ter döküyorlar
Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar

Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
İşlerine karışmam

İşlerine karışmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER