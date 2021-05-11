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11 Mayıs 2021 Salı 18:52:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2021 Salı 18:53:00

Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı

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Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı Türkiye'deki sayılı deve çiftliklerinden birini barındıran Denizli'nin Sarayköy ilçesinde el değmeden makinelerle sağılar deve sütleri yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye'deki sayılı deve çiftliklerinden birini barındıran Denizli'nin Sarayköy ilçesinde el değmeden makinelerle sağılar deve sütleri yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Şifa arayan insanlara şoklanarak özel ambalajla gönderilen deve sütünün litresi ise 100 TL'den başlıyor.

Sarayköy ilçesine bağlı Sığma Mahallesi'nde bulunan deve çiftliğinde üretilen deve sütü şoklandıktan sonra litresi 100 TL'den hastalıklarına şifa arayanlara gönderiliyor. Sığma Mahallesindeki deve çiftliğinde sekiz devenin bulunduğunu, develerin diken, yonca, arpa ve burçakla beslendiğini anlatan çiftlik ortağı Ahmet Bulanık, deve sütünün pişirilmeden çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Etiketler : Pandemi şifa deposu Sığma Mahallesi
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