Pandemi oyuncağa ilgiyi artırdı

Koronavirüs salgını döneminde çocukların evde daha fazla vakit geçirmeleri nedeniyle oyuncak satışları arttı. Yerli üretim oyuncakların rağbet gördüğünü dile getiren imalatçı Adil Özyiğit, Türk oyuncakçılık sektörünün parlak günlerini yaşadığını belirterek, siparişlere yetişmeye çalıştıklarını kaydetti.



İzmir'in Gaziemir ilçesinde 5 bin metrekarelik mağazasında toptan ve perakende oyuncak satışı yapan Özyiğit, doktorların ve pedagogların tavsiyesi üzerine ailelerin çocukları oyuncakla oynamaya teşvik ettiğini dile getirdi. Evde kalma süreleri artan çocuklar için ekran bağımlılığının önemli bir risk olduğuna dikkat çeken Özyiğit, "Anne babalar kendi ihtiyaçlarını ertelerken çocuklarına 'hayır' diyemiyor. Pandemi nedeniyle çocuklarımız, zaten evlerde izole kaldı. Aileler de evde onların daha iyi zaman geçirmeleri için oyuncak alıyor. Oyuncak, çocukların zaman geçirmesi için kullanılan bir materyalken, eğitim düzeyinin ve bilinç seviyesinin artmasıyla birlikte; aileler tarafından oyuncaklar teşvik edilir hale geldi. Çünkü oyuncaklarla oynanan pek çok oyunun çocuğun, başarısını artırdığı tespit edildi" dedi. Oyuncakla oynayan çocukların, ekran başındaki akranlarına göre çok daha paylaşımcı, psikolojik sıkıntıları daha az ve okul hayatında daha başarılı çocuklar olduğunu ifade eden Özyiğit, hem anne baba hem de pedagogların yaş gruplarına uygun oyuncakları, tavsiye ettiğini anlattı. Adil Özyiğit, oyuncak satışlarının bütün bunların sonucunda arttığını ve tüm sektör temsilcilerinin bu durumdan memnun olduğunu belirtti.