08 Eylül 2021 Çarşamba 15:07:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 15:18:00
Pamukova'da ralli heyecanı!
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları" renkli görüntüler oluşturdu.
Yarışlarda 55 yarışmacı ter döktü. İlk üçe girenlere madalya verildi. Etkinlikte kadınlar ve çocuklar da tahta arabalara binerek doyasıya eğlendi.
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