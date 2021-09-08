VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar
Pamukova'da ralli heyecanı!
Engelli çocuklar buz pateni öğreniyor
"Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştı"
"Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımını istişareye hazırız"
"Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir"
'Kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesini kınadı
"Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz"
Manisa'da orman yangını
"Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı"
Meteorolojiden Marmara, Ege, Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı
Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti
Hayalperest Merve
Düşman çatlattılar
NASA'nın keşif aracı Mars'tan ilk kaya örneğini aldı
Assos'ta 1300 yıllık pala ve balta bulundu
"Enerjide ülkemizi daha da ileri götüreceğiz"
Mavigöl turistlerin uğrak yeri oldu
Bakan Pakdemirli'den atık su açıklaması
Hibrit ve elektrikli otomobil satışlarında artış
Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Yerli aşıyı geliştiren bilim insanından çağrı: Türk aşısı gelene kadar mevcut aşıları olun
AB 'stratejik özerklikte' ısrarlı
08 Eylül 2021 Çarşamba 15:07:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 15:18:00

Pamukova'da ralli heyecanı!

ABONE OL

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Tahta Ralli Araba Yarışları" renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışlarda 55 yarışmacı ter döktü. İlk üçe girenlere madalya verildi. Etkinlikte kadınlar ve çocuklar da tahta arabalara binerek doyasıya eğlendi.

Etiketler : pamukkale ralli yarış
3. kez Mabel şov

3. kez Mabel şov
Hızlı başlayıp zirvede bitiriyoruz

Hızlı başlayıp zirvede bitiriyoruz
Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı

Filenin sultanlarını sahnede alkışlandı
Yayın öncesi isim değişikliği

Yayın öncesi isim değişikliği
Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda

Gözde Mutluer !Masumlar Apartmanı'nda
Aşk dolu dizgin

Aşk dolu dizgin
Yeni sevgili sosyal medyacı

Yeni sevgili sosyal medyacı
Pjanic, Sezer'in filminde

Pjanic, Sezer'in filminde
Keyifleri yerinde

Keyifleri yerinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER