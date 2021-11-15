Pamuk, protezleriyle artık daha mutlu

Samsun'da geçen yıl 6 aylıkken tüfekle vurulup, ön bacakları kesilen Pamuk isimli köpeğe protez bacak takıldı. Veteriner Hekim Ateş Barut, Pamuk'un yaralarını tedavi ettiklerini ve ön bacaklarına protez ürettirdiklerini belirterek, "Çok mutlu bir hayvan protezsizde çok güzel idare ediyor. Biz artık onu HAYTAP'a iade edeceğiz" dedi.

Olayın bir de travma boyutu olduğunu belirten Barut şunları söyledi: "Her köpeğin bir psikolojisi var. Maruz kaldığı bu olaydaki travmalarda çok önemli. İlk başta kimseye kendisini dokundurmuyordu. Herkesi ısırıyordu, inanılmaz tepkiliydi. Sevimli bir köpek haline geldi tekrar. Hala yabancıları sevmiyor, hala yabancılardan tedirgin oluyor."

Golden Retriever Melezi Pamuk, sahipleri tarafından bacaklarından tüfekle vurulmuş halde bulunmuştu. Sahipleri, bacaktan kalanları balta ile kesip Pamuk'un bacaklarını koli bandı ile bantlamıştı.

