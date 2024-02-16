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16 Şubat 2024 Cuma 07:27:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 07:27:00

Palyaço dede

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Antalya'da yaşayan 80 yaşındaki Gürcistan uyruklu Eristavi, yaptığı gösterilerle adını sirklerin vazgeçilmez palyaçoları arasına yazdırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Gürcistan uyruklu Alexander Eristavi, yaptığı gösterilerle adını sirklerin vazgeçilmez palyaçoları arasına yazdırdı. Çalışma hayatına 16 yaşında jokey olarak başlayan Eristavi, daha sonra sirklerde at ve köpeklerle gösteriler yapmaya başladı.

Gürcistan'da sirk yönetmenliği de yapan Eristavi, iş hayatını Türkiye'deki sirklerde ve farklı organizasyonlarda sergilediği palyaço gösterileriyle sürdürüyor. Eristavi, Antalya başta olmak üzere pek çok şehirde gerçekleştirdiği gösterilerde güldürdüğü çocukları, torunları olarak görüyor.

Etiketler : antalya sirk palyaço gösteri
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