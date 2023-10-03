"Palu ailesi" davasında karar çıktı

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Tuncer Ustael, tutuksuz sanıklar Emine Ustael, Hava, İsa ve Ayşe Palu ile taraf avukatları hazır bulundu, Fatih Palu ise duruşmaya katılmadı.

Müdafileri olmadığı için bir önceki celsede bozma kararına ilişkin görüşleri alınamayan İsa ve Ayşe Palu, haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Tuncer Ustael'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer sanıkların ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Tuncer Ustael, "İdamsa idam, ölümse ölüm. Veremeyeceğim hesap yok." dedi.

Emine Ustael de gerçek suçluların dışarda olduğunu iddia ederek, "Biz işlemediğimiz suçlardan ceza alıyoruz. Herkese hakkımı haram ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'i "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu'yu "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum etti.

Fatih Palu'ya ise suçun işlendiği tarihte yaşı 18'den küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanık Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklara ise tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak yalnızca yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına hükmetti.

OLAY



Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış ancak herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazı çalışmalarında da bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda, sanık Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'a yönelik "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Emine Ustael ile Hava, İsa ve Ayşe Palu, "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapse mahkum edilmişti. Fatih Palu, suçun işlendiği tarihte yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesi kararıyla tahliye edilmişti.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, sanıkların aynı avukat tarafından savunuldukları için yargılamada usul hatası yapıldığı gerekçesiyle bozmuş, sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkmıştı.

İkinci kez görülen ve 2021'de sonuçlanan davada, cinayet sanığı Ustael "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile diğer suçlardan 7 yıl hapis, sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Hava, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl ikişer ay hapse mahkum edilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 30 Mart'ta, sanıklar Emine Ustael ile İsa, Fatih, Hava ve Ayşe Palu'nun eylemlerine atılı kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı, sanık Ustael'in eylemlerinin ise TCK'nın 82/1-b bendindeki suçu oluşturmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin bu kararını da bozarak dosyayı Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.