Palet fabrikasında korkutan yangın!
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pelitli Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasının imalat bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrikadaki iki kamyon ile bazı makineler zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın nedeniyle fabrikanın imalat ve depolama bölümünde hasar meydana geldi.
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