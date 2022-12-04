Palamutun yerini çinekop ve hamsi aldı

Balık tezgahlarında çeşit artarken, bolluk azaldı. Tezgahlarda uzun bir süredir bol olan palamut, yerini hamsi ve çinekop gibi küçük balıklara bıraktı. Son günlerde Marmara'da görülen fırtınalı hava, balık fiyatlarını artırdı. Tezgahlarda bolluk görülmese de çeşitlerin çok olduğu dikkat çekti. Hamsi 100 liradan, çinekop 120 liradan, istavrit 100 liradan, palamut 90 liradan, çupra ve levrek ise 200 liradan satılıyor.

