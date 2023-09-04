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04 Eylül 2023 Pazartesi 22:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 22:00:00

Paha biçilemeyen atlar bu hastanede tedavi ediliyor

Kaynak: AA

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Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde kurulan İstanbul Yarış Atları Hastanesi'ne getirilen atlar, burada tedavi edilip sağlıklarına kavuşturulduktan sonra yarışlara hazırlanıyor.

Veliefendi Hipodromu'nda yaklaşık 1500 yarış atı bulunurken, buradaki atların tedavileri TJK bünyesinde kurulan İstanbul Yarış Atları Hastanesi'nde yapılıyor.

Safkan İngiliz ve Arap atlarının tedavisi, ameliyatı ve rutin sağlık kontrolleri, Veliefendi Hipodromu'nda bulunan hastanede gerçekleştiriliyor.

Günde yaklaşık 200 atın tedavi ve kontrollerinin yapıldığı hastaneye getirilen yarış atları burada veteriner hekimler tarafından gerekli müdahale ve ameliyatların ardından sağlıklarına kavuşturuluyor.

Hastanede, röntgen, acil müdahale, ultrason, radyoloji, konsültasyon, yoğun bakım, uyandırma odaları, ilaçların bulunduğu depo, eczane ve laboratuvar yer alıyor.

Ayağındaki kırık nedeniyle İstanbul Yarış Atları Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki tayın ameliyat sürecini görüntüledi.

Baş Veteriner Hekim Hülya Hartoka ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta ilk önce uyandırma odasına alınan taya anestezi uygulandı.

Anestezinin etkisini göstermesini bekleyen ekip, aniden yere düşmesini önlemek istediği atı tutarak ayakta tutmaya çalıştı.

Bir süre sonra uyutulan tay, vinç yardımıyla ameliyathaneye götürülerek operasyon masasına yatırıldı.

Veteriner Hekim Hartoka tarafından yapılan ameliyatta tayın bacağındaki kemikte bulunan kırık, artroskopi yardımıyla tedavi edildikten sonra operasyon bölgesine dikiş atılıp atın bacağı bandajlandı.

Daha sonra vinç yardımıyla uyandırma odasına alınan tay, uyandırıldıktan sonra görevlilerce ayağa kaldırılarak sahibine teslim edildi.

"HASTANEDE 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİLİYOR"

Hartoka, hastanede 7 gün 24 saat her türlü tedavinin yapıldığını belirterek, atların sadece tedavi için değil kontrol için de buraya getirildiğini söyledi.

Ameliyatını gerçekleştirdiği 2 yaşındaki tayın idmanda aksadığı için getirildiğini anlatan Hartoka, tayın bacağındaki hassasiyeti tespit ettikten sonra operasyona karar verdiklerini ifade etti.

Hartoka, başarılı bir operasyonun ardından atın sağlığına kavuşturulduğunu dile getirdi.

Türkiye Jokey Kulübüne ait 10 hipodrom, 1 idman merkezi ve 7 hara ve aşım istasyonunun bulunduğunu belirten Hartoka, "10 hipodromda yer alan 10 yarış atı hastanesinde uluslararası standartlarda görüntüleme teknikleriyle teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca İstanbul Yarış Atı Hastanesi'nde ileri görüntüleme teknikleriyle MR cihazıyla da hizmet verilmektedir. " dedi.

Etiketler : türkiye jokey kulübü veli efendi hipodromu istanbul yarış atları hastanesi
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