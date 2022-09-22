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22 Eylül 2022 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 19:30:00

Özlem Anne 2 kardeşe gönlünü açtı! 'Size bir defa sarılabilir miyiz?'

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Koruyucu aile olmaya karar veren Özlem Zafer, kendisine "Size bir defa sarılabilir miyiz?" diyen iki kardeşin elini üç yıldır bırakmıyor. Zafer, çocuk sevgisinin kalbe şifa olduğunu söylüyor.

5 YIL ÖNCE KOCASINI KAYBETTİ

Konya'da yaşayan iki çocuk annesi Özlem Zafer, televizyon programında izlediği koruyucu aileden etkilenince eşiyle bu konuda araştırma yapmaya başladı. Yaklaşık 5 yıl önce kalp krizi sonucu eşini kaybeden 51 yaşındaki Özlem Zafer, üniversite öğrencisi çocuklarının da teşvikiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu.

İLK GÖRÜŞMEDE DUYGU DOLU ANLAR

Başvuru süreci olumlu sonuçlanan Zafer, 3 yıl önce kardeş olan 5 yaşındaki Zeynep ile 7 yaşındaki Ayşe'nin koruyucu aileliğini üstlendi. Zafer, Ayşe ile Zeynep'in kendisi için bir şans olduğunu söyleyerek "İlk karşılaştığımızda ürkek bir şekilde 'Size bir defa sarılabilir miyiz?' dediler. O sarılmayla yeni bir hayat başladı" dedi.

'O SAHNEYİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM'

Kızları ilk gördüğünde çok heyecanlandığını dile getiren Özlem Zafer, "İlk önce kapıdan baktılar. Kurum görevlisinin yanındaydılar. Çok mahcuptular, ilk önce Ayşe sonra Zeynep yaklaştı. O an beni inanılmaz bir titreme aldı. O benim için bir doğum anıydı, anlatılmaz bir duyguydu. Ufacıktılar ama onu hissettim, o sahneyi hiçbir zaman unutamayacağım" ifadesini kullandı.

Etiketler : koruyucu aile kardeş yaşam
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